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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 251 şehit verdi

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya çalışan Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO), 9 Ekim'den bu yana 251 asker şehit düştü.

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SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde teröristlerden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

AA muhabirinin SMO komutanları aracılığıyla derlediği bilgiye göre, 9 Ekim’de başlatılan harekatta 251 SMO askeri, terörle mücadelede şehit oldu.

SMO'dan 760 asker yaralandı, 1 askerden ise haber alınamıyor.

Çatışmalarda yüzlerce terörist de TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

SMO, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da Özgür Suriye Ordusu ismiyle geniş katılım göstererek önemli rol oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım'daki açıklamasında, "Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir." ifadelerini kullanmıştı.

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