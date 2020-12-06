Suriye muhalefeti: Anayasal ilkelerin yazılmaya başlamasını amaçlıyoruz

AA 06 Aralık 2020 Pazar 13:07 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 13:07

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 30 Kasım-4 Aralık'ta İsviçre'deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi.

Toplantıların ardında BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen basın toplantısı düzenledi.

"Ulusal kurumlar ve ilkelerin" ana gündem maddesini oluşturduğu bu turda, Pedersen zaman zaman gerginlikler yaşandığını aktardı.

Pedersen, tüm görüş ayrılıklarına rağmen, ilk kez, Suriye'nin geleceğini belirleyecek yeni anayasa taslağını birkaç tur sonra hazırlamaya başlayabileceklerini söyledi.

4'üncü tur sonuna kadar basının karşısına çıkmayan muhaliflerin eş başkanı Bahra, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu turun gündeminin üçünü turun devamı niteliğinde olduğunu belirten Bahra, 25-29 Ocak'taki 5'inci turun Komitedeki tüm tarafların niyetini görmek ve anayasa taslağının temel ilkelerinin yazımına başlamak açısından "gerçek bir test" olacağını vurguladı.

- "UMARIM BİR SONRAKİ TURUN İYİ GEÇMESİ İÇİN YOLU AÇMIŞIZDIR"

Son turda, mülteciler, tutuklular ve kayıp kişiler gibi "hislerin yoğun" olduğu konuların gündeme geldiğini ifade eden Bahra, "Bundan dolayı rejim ve bizim aramızda görüş ayrılıkları yaşandı." diye konuştu.

Bahra, Komitenin ilk turlarının taraflar arasında güven inşa edilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Tarafların 5 gün süren toplantılarda "davranış ve protokol kurallarına" genel anlamda uyduğunu belirten Bahra, "Duygusal konulardan kaynaklı bazı küçük hadiseler oldu ama her defasında tüm taraflar bunların üstesinden geldi. Umarım kilit konuların ele alınacağı bir sonraki turun daha iyi olması için yolu açmışızdır." değerlendirmesinde bulundu.

- ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bahra, "Hepimiz yeni anayasa taslağının yazılma sürecine ulaşmayı umut ediyoruz. Gelecek turda üzerinde konsensüs sağlanan bazı anayasal ilkelerin yazılmaya başlanmasını amaçlıyoruz. Bunu deneyeceğiz." dedi.

Suriye halkının tüm alanlarda acı çekmeye devam ettiğini vurgulayan Bahra, "Bu yüzden uluslararası toplumun gerçek desteğine ihtiyaç var. BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması için (rejime) baskı yapılması gerekiyor." çağrısında bulundu.

Bahra, Suriye görüşmelerinin sadece "anayasa" başlığından oluşmadığına işaret ederek geçiş yönetimi, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan diğer üç temel başlığın da bir an evvel "canlanmasını" istediklerini sözlerine ekledi.

- SURİYE ANAYASA KOMİTESİNİN YAPISI

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin iki eş başkana sahip olması dikkati çekiyor.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.