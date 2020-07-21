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Dünya

Suriye muhalefetinden terör örgütü YPG/PKK'ya tepki: DEAŞ'tan daha kötüler

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın çocukları kaçırarak zorla silah altına aldığını belirtti. SMDK'dan yapılan açıklamada, 'PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silahaltına alması savaş suçudur. DEAŞ'tan daha kötü olan bu teröristlere verilen destek gözden geçirilmeli.' denildi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:40
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Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriyeli çocukları zorla silahaltına almaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silahaltına alması savaş suçudur. DEAŞ'tan daha kötü olan bu teröristlere verilen destek gözden geçirilmeli. Örgütün kınanması ve yargılanmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütünün silah zoruyla kaçırdığı çocukların geleceğini kararttığı belirtilen açıklamada, çocukların korunması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altı çizildi.

- KIZ ÇOCUKLARINI DA KAÇIRIYORLAR

Saflarını zorla alıkoyduğu gençlerle güçlendirmeyi amaçlayan terör örgütü, son 2 aydır da çocukları kaçırmaya yoğunlaştı. Bu ay ikisi kız dört çocuk teröristlerce kaçırılarak silahaltına alınmıştı.

Geçen ay da YPG/PKK 11-17 yaşlarında çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak ailelerinden koparmıştı.

Çocuklarından haber alamayan aileler, evlatlarının serbest bırakılmasını bekliyor.


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