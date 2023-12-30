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Dünya

Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordu güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sivil kentteki hastanelere kaldırıldı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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