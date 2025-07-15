Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed el-Dalati, şehirdeki sivillerin güvenliği için sabah 08.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve yasa dışı silahlı grupların konutları mevzi olarak kullanmalarına kesinlikle izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca Dalati, dini otoriteler ve silahlı grupların liderlerine seslenerek, ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve şehirde güvenliğin sağlanması için devlet kurumlarıyla tam işbirliği içinde olmalarını istedi.

DÜRZİ RUHANİ LİDERLİK ŞEHRE GİRİŞİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri'ye bağlı olduğu bilinen bir Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Süveyda'daki gelişmeler kapsamında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin, güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü ve ilin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye giriş yapmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Süveyda'daki tüm silahlı gruplara, İçişleri Bakanlığı güçleriyle işbirliği yapma, girişlere direnmeme ve silahlarını devlete teslim etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi lider Hikmet el-Hicri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı birliklerin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını belirtmesinin ardından tutum değiştirerek destekçilerinden güvenlik güçlerine karşı koymalarını istedi.

Sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını duyuran sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülü açıklamada, Hicri, "Şam yönetiminin şehre girmesine onay vermem için hem Şam'dan hem de bazı ülkelerden üzerimde baskı kuruldu. Onay vermeme rağmen Şam yönetimi verdiği sözlere sadık kalmayarak şehirdeki saldırılarını sürdürdü. Biz kapsamlı bir imha savaşıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hicri, Süveyda'daki "kadın ve erkeklere ve dünyadaki ehli tevhid'e" seslenerek Suriye güvenlik güçlerine karşı direnme çağrısı yaptı. Halihazırda Süveyda kent merkezinde ve bazı mahallelerinde, Hicri'nin çağrısına yanıt veren yerel silahlı gruplarla Şam yönetimine bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkesin ilan edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Ebu Kasra, "Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı. Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

SÜVEYDA OLAYLARI

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.