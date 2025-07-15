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Dünya

Suriye ordusu şehir merkezine girmeye başladı! Silahlarını teslim etmeye hazırlanıyorlar

Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birlikler şehir merkezine girmeye başladı. Dürzi tarafından yapılan açıklamada, 'Süveyda'daki tüm silahlı gruplara, İçişleri Bakanlığı güçleriyle işbirliği yapma, girişlere direnmeme ve silahlarını devlete teslim etme çağrısında bulunuyoruz' ifadesine yer verildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 10:07 - Güncelleme:
Suriye ordusu şehir merkezine girmeye başladı! Silahlarını teslim etmeye hazırlanıyorlar
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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed el-Dalati, şehirdeki sivillerin güvenliği için sabah 08.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve yasa dışı silahlı grupların konutları mevzi olarak kullanmalarına kesinlikle izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca Dalati, dini otoriteler ve silahlı grupların liderlerine seslenerek, ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve şehirde güvenliğin sağlanması için devlet kurumlarıyla tam işbirliği içinde olmalarını istedi.

DÜRZİ RUHANİ LİDERLİK ŞEHRE GİRİŞİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri'ye bağlı olduğu bilinen bir Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Süveyda'daki gelişmeler kapsamında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin, güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü ve ilin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye giriş yapmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Süveyda'daki tüm silahlı gruplara, İçişleri Bakanlığı güçleriyle işbirliği yapma, girişlere direnmeme ve silahlarını devlete teslim etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

SÜVEYDA OLAYLARI

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

  • Suriye ordusu
  • Dürzi
  • Süveyda

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