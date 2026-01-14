İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1739
  • EURO
    50,353
  • ALTIN
    6423.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye ordusu YPG'yi süpürdü! ABD'den dikkat çeken Halep açıklaması
Dünya

Suriye ordusu YPG'yi süpürdü! ABD'den dikkat çeken Halep açıklaması

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ile çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, 'ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir.' dedi.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51 - Güncelleme:
Suriye ordusu YPG'yi süpürdü! ABD'den dikkat çeken Halep açıklaması
ABONE OL

Suriye ordusunun Halep'i PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlemesinin yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir açıklama geldi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ve çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasına öncelik vermeye çağırıyoruz" dedi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper

Bölgedeki tüm aktörlere yaptıkları iyi niyetle müzakere masasına dönme ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüm arayışına girme çağrısını sürdürdüklerini kaydeden Cooper, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha huzurlu ve müreffeh bir Orta Doğu'nun yolunu açabilir. ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir" ifadelerini kullandı.

Suriye istihbaratı açıkladı: Kaçaklar ve eski rejimciler YPG/SDG saflarında

YPG ile aynı yalana sarıldılar

Terör örgütü YPG/SDG'den yeni provokasyon: Hamima köyüne İHA ile saldırdılar

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.