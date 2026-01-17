İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye ordusu YPG'yi süpürdü! Örgüt paçavraları tek tek indirildi
Dünya

Suriye ordusu YPG'yi süpürdü! Örgüt paçavraları tek tek indirildi

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene'de yeniden kontrolü sağlamasının ardından evlerine dönen halk, YPG/SDG'ye ait sembolleri indirip yırtarak işgalin sona ermesini sevinç gösterileriyle kutladı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Suriye ordusu YPG'yi süpürdü! Örgüt paçavraları tek tek indirildi
ABONE OL

Suriye ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin işgaline giren Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı.

Deyr Hafir ve Meskene'nin yeniden Suriye ordusunun kontrolüne girmesinin ardından önceki günlerde geçici olarak tahliye edilen bölge halkı, akın akın evlerine dönmeye başladı.

Halk, beldelerinin terör örgütünün işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken, terör örgütü YPG/SDG'ye ait paçavraları asılı oldukları yerlerden indirerek parçaladı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu 15-16 Ocak'ta M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin engellemelerine rağmen 27 binden fazla sivil bölgeden tahliye edilmişti.

Suriye ordusu, dün akşam Fırat Nehri'nin batısında askeri alan ilan ettiği bölgelere operasyon başlatmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.