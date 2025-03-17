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Dünya

Suriye ordusunda hareketlilik! Lübnan sınırına tank gönderdiler

Suriye, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından 3 askerinin öldürülmesinin ardından bölgeye askeri takviye konvoyları gönderdi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Suriye ordusunda hareketlilik! Lübnan sınırına tank gönderdiler
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Dün, Hizbullah, Humus'un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde Suriye ordusuna ait askeri noktaya kurduğu pusuda 3 askeri kaçırarak Lübnan topraklarında infaz etti.

Bunun üzerine Suriye ordusu, Lübnan'ın Hermel bölgesindeki Hizbullah mevzilerine top ve roket atışlarıyla karşılık verdi.

Savunma Bakanlığı, Humus'un Batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti.

Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Savunma Bakanlığına ait SİHA'lar da Hizbullah'ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor.

Öte yandan, bugün Hizbullah'ın düzenlediği roket saldırısında Al Arabiya televizyon kanalı muhabirinin de aralarında olduğu 4 gazeteci hedef alındı. Saldırıda iki gazeteci hafif yaralandı.

Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırısı düzenlediğini ifade ederek, saldırılar sonucunda sivillerin arasında yaralananların bulunduğunu söyledi.

Zuvani, ayrıca Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığının kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte sınır hattının güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

  • Suriye ordusu
  • Hizbullah saldırısı
  • askeri takviye

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