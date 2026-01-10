İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye ordusundan büyük başarı! Şara'nın danışmanı Zeydan: Kaosa bel bağlayanlara ders olsun
Dünya

Suriye ordusundan büyük başarı! Şara'nın danışmanı Zeydan: Kaosa bel bağlayanlara ders olsun

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, 'kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders' olduğunu belirtti.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Suriye ordusundan büyük başarı! Şara'nın danışmanı Zeydan: Kaosa bel bağlayanlara ders olsun
ABONE OL

Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Suriye güvenlik güçlerinin Halep'te Şeyh Maksud Mahallesi'ne girerek terör örgütü PKK/YPG'nin de içinde yer aldığı SDG unsurlarını bölgeden temizlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Zeydan, bu gelişmenin, devlete ve kurumlarına güvenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun "kaosa bel bağlayan herkes için ibretlik bir mesaj ve ders" olduğunu ifade etti.

Suriye'nin birlikte yaşam konusunda bölge için örnek olmaya devam edeceğini belirten Zeydan, ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

- HALEP'TE YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.