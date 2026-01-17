Suriye ordusundan Tabka hareketliliği: Terör örgütü YPG/SDG iyice köşeye sıkıştı

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

SURİYE ORDUSU HALEP'İN DOĞUSUNDAKİ MESKENE'YE ULAŞTI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Mesken'e beldesine ulaştığını duyurdu.

Haberde Suriye ordusunun Halep kırsalındaki 34 köyü de kontrol altına aldığı belirtilerek, 200'den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla güvenli şekilde geçişinin sağladığı kaydedildi.

SURİYE ORDUSU RAKKA'YA GİRDİ

Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Bölgedeki AA muhabirleri, ABD savaş uçaklarının Rakka'nın güneybatısında uçuş yaptıklarını bildirdi.

SURİYE ORDUSU, YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYONU FIRAT NEHRİ'NİN DOĞUSUNA GENİŞLETME SİNYALİ VERDİ

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

Ordu, Fırat'ın batısındaki bölgedeki sivil halkı terör örgütü PKK, eski rejimin kalıntıları ve terör örgütü YPG/SDG mevzilerinden derhal uzaklaşma çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını bildirdi

Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri'nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurları konvoylarla bölgeden ayrılıyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Suriye ordusu, YPG/SDG'yi Rakka'nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesi ve 7 köyden temizleyerek bu bölgeleri kontrolü altına aldı.

Suriye ordusu, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi, Tabka'daki tüm askeri unsurları boşaltması, sivil yönetimin görev yapmasına olanak tanıması ve ilan edilmiş taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Terör örgütü YPG/SDG, Halep'e bağlı Meskene'den kaçarken hapishane olarak kullandığı yapıyı tahrip etti.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka'nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Rakka kentinin batısındaki Dibsi Afnan beldesinde askerleri hedef aldığı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında bulunan Cirah Askeri Havalimanını terör örgütü YPG/SDG'den geri alırken, çevrede Suriye güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalının batısında yer alan Şuaib ez-Zikr Köprüsü'ne mayın döşeyerek anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını ve bunun "çok vahim sonuçlar" doğurabileceğini belirtti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalında hem Suriye ordusuna hem de basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak amacıyla sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bölge sakinlerinin evlerine dönmek için belde girişine akın ettiği bildirildi.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir'den sonra Meskene'yi de kontrolüne alırken, il sınırlarına girdiği Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor.

Suriye ordusu Rakka'ya girdi. Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan da kontrol altına alındı.

12.28 Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Halep'in doğusundaki Meskene beldesinde askeri devriyeyi hedef aldığını, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

11.53 Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.

11.01 Suriye ordusu, Halep doğusunda yer alan Deyr Hafir'i kontrol altına alırken YPG/SDG, Meskene'den çekilmeye devam ediyor.

09.42 Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girmeye başladığını duyurdu.

02.02 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat'ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin cumartesi sabahı başlayacağını duyurdu.

01.53 Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesinin gündeme gelmesi, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'e bağlı köylerde sevinç gösterilerine yol açtı.

01.06 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

00.06 Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.