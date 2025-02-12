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Dünya

Suriye ordusunun gücüne güç katacaklar! Yüzlerce kişi eğitimlerini tamamladı

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinde askeri eğitimini tamamlayan 300'den fazla asker için mezuniyet töreni düzenledi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Suriye ordusunun gücüne güç katacaklar! Yüzlerce kişi eğitimlerini tamamladı
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Suriye ordusuna katılmak için başvuran 300'den fazla kişi bir aylık eğitimini tamamladıktan sonra mezun oldu.

61 yıllık Baas rejimini yıkılmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı, Halep il merkezindeki Sadullah El-Cabiri Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenledi.

Törene, Halep Vali Yardımcısı, genel güvenlik güçleri ile bölge askeri komutanı katıldı.

Eğitim Komutanı Muhammed Zeyn AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya katılmak isteyenlere bir ay boyunca bedensel ve askeri eğitim verildiğini söyledi.

BİRÇOK İLDEN BAŞVURU VAR

Zeyn, yalnızca Halep'ten değil, birçok ilden başvuru olduğunu belirterek, mezunların görevlerinin Suriye halkını ve topraklarını korumak olacağını ifade etti.

Halep Asker Alma Şube Müdürü Nizar Halebi de mezunların, gelecekte güvenliğin yanı sıra bilimsel, insani ve askeri alanlarda güvenilir rol üstleneceklerini kaydetti.

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