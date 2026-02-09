Suriye petrolü devlete dönüyor: Haseke'de yeni dönem

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye Petrol Şirketi Müdür Yardımcısı Velid el-Yusuf ile Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili, Haseke ilindeki Rümeylan ve Süveydiyye petrol sahalarında incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Petrol Şirketi Müdür Yardımcısı Velid el-Yusuf, Rümeylan ve Süveydiyye bölgelerindeki petrol rafinerilerinin büyük bölümünün faal durumda olduğunu ve savaş nedeniyle ciddi bir zarar görmediğini söyledi.

Suriye petrolünün tüm Suriyelilere ait olduğunu vurgulayan Yusuf, sahalarda çalışan personelin görevlerine devam edeceğini, ayrıca maaşlarda gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.



Suriye Petrol Şirketi'ni bölgesel ölçekte öncü bir şirket haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Yusuf, bu doğrultuda çok sayıda küresel şirketle anlaşmalar imzalandığını söyledi.



Yusuf, Chevron, Conoco ve ADES gibi şirketlerle petrol sahalarının geliştirilmesi ve onarımı için anlaşmalar yapıldığını vurguladı.

Savaştan zarar gören sahaların onarımı için önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlanacağını belirten Yusuf, petrol ve doğal gaz üretiminde aşamalı bir artış yaşanacağını ifade etti.

Devrik rejimin Deyrizor, Haseke ve Rakka illerini "kalkınan şehirler" kategorisinde değerlendirdiğini ancak bu bölgelere yönelik herhangi bir kalkınma projesi yürütülmediğini söyleyen Yusuf, bundan sonraki süreçte tüm toplumsal bileşenleri kapsayan kapsamlı kalkınma projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Bugünkü toplantının son toplantı olmayacağını vurgulayan Yusuf, taşıma boru hatları, üretim artışı ve diğer iyileştirme projeleriyle birlikte yakıt fiyatlarında da indirim yapılacağını kaydetti.

Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed ise yabancı şirketler aracılığıyla aylık 2,5 milyon varil petrol ithal edildiğini belirterek, Haseke'de yeniden devletin kontrolüne geçen kuyulardan elde edilecek gelirin devlet bütçesine aktarılacağını ve gelir dağılımında eşitlik politikası uygulanacağını vurguladı.

Şeyh Ahmed, sahalarda ve diğer kurumlarda bölge halkının istihdamının sürdürüleceğini ifade ederek, çalışanların yetkinliklerini artırmak ve deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla yurt dışında eğitim programlarına tabi tutulacaklarını sözlerine ekledi.