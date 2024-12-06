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Dünya

Suriye rejimi Deyrizor'u PKK/YPG'ye devretti

Suriye rejimi, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

AA6 Aralık 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Suriye rejimi Deyrizor'u PKK/YPG'ye devretti
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İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerleyen Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı grupların başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırında bulunan rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başlamıştı.

Son olarak, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazılarını buradan çekmeye devam eden Beşşar Esed rejimi güçleri, Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen ve ülkenin batısına giden rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanını da PKK/YPG'nin işgaline bırakmıştı.

AA'nın yerel kaynaklardan edinildiği bilgiye göre rejim, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor.

Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor.

- DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

  • Suriye rejimi
  • Deyrizor

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