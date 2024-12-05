İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7308
  • EURO
    36,7005
  • ALTIN
    2961.45
  • BIST100
    9903.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye rejimi panikledi! Çocukları zorla silah altına almaya başladılar
Dünya

Suriye rejimi panikledi! Çocukları zorla silah altına almaya başladılar

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam'ın birçok bölgesinde reşit olmayanlar dahil, erkekleri zorla silah altına alıyor.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Suriye rejimi panikledi! Çocukları zorla silah altına almaya başladılar
ABONE OL

AA muhabirlerinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri, Şam'ın Yelda, Beyt Sahm ve Doğu Guta bölgelerinde evlere baskınlar düzenliyor ve kurdukları kontrol noktalarında denetim yapıyor.

Rejim güçleri, bu uygulamalarla reşit olmayan gençler de dahil, erkekleri alıkoyarak askerliğe zorluyor.

Rejime bağlı askeri polis, Baas taburları ve istihbarat güçleri tarafından yapılan baskınlarda, henüz reşit olmayanların yanı sıra askerlik çağına gelmiş ya da yedek asker olan erkeklerin, evlerinden alınarak askeri tesislere ve toplanma noktalarına götürüldüğü öğrenildi.

Alıkoymalar bu bölgelerde kurulan kontrol noktalarında da yapılırken, Doğu Guta'da bu yolla alıkonulan yaklaşık 1700 erkek olduğu belirtiliyor.

Halep'in rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçmesinin ardından Halep'in köylerinden kaçarak Şam'a gidenler de rejim güçleri tarafından alıkoyuluyor.

Ayrıca Şam şehir merkezinde çok sayıda erkeğin zorla silah altına alındığı ifade edilirken merkezde alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor.

Şam'ın batı ve doğu kırsalı ile güney bölgesinde 400'den fazla köy bulunuyor ve zorla silah altına alınan erkeklerin sayısının artması bekleniyor.

- ŞAM SAKİNLERİNDE KORKU HAKİM

Kaynaklar, mağdurların yaşananlara korkudan ses çıkaramadığını ve tepki gösteremediğini aktararak çocukları zorla askere alınan ebeveynlerin de rejim güçlerine karşı çıkamadığı bilgisini paylaştı.

Baskınların halk üzerinde büyük korku ve endişeye neden olduğunu belirten kaynaklar, "İnsanlar konuşmaya ya da bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Alıkoyulanlar doğrudan askeri tesislere ya da Dıreyc gibi toplama noktalarına gönderiliyor, hepsi zorunlu askerlik için alınıyor." dedi.

Kaynaklar, Şam sakinlerinin de yaşananlar nedeniyle evlerinden çıkmaya çekindiğini, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını belirtti.

Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin, bölgede ekonomik koşulların daha da kötüleşmesine neden olduğu da ifade ediliyor.

  • beşşar esed
  • zorla silah altına alma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.