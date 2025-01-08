Suriye Savunma Bakanı Kasra'dan ordu mesajı

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Ebu Kasra yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin silahlı kuvvetleri ve orduyu halkı korumak yerine kendini koruma amaçlı kullandığını belirtti.

Ebu Kasra, açıklamasında bu durumun ordunun kötü bir itibar kazanmasına yol açıp, halk için "korku ve endişe kaynağı" haline geldiğini vurgulayarak, "Ordunun asıl amacı vatanı korumak ve halkı gururla savunmaktır. Orduyu bu amacına döndürmek için çalışacağımıza söz veriyoruz. Yeni dönemde halkın orduya yeniden güvenmesini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri olacak." ifadelerine yer verdi.