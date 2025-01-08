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Dünya

Suriye Savunma Bakanı Kasra'dan ordu mesajı

Suriye'deki Geçici Hükümetin Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, yeni dönemde ordunun halka karşı değil ülke savunmasında kullanılacağını bildirdi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanı Kasra'dan ordu mesajı
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Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Ebu Kasra yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin silahlı kuvvetleri ve orduyu halkı korumak yerine kendini koruma amaçlı kullandığını belirtti.

Ebu Kasra, açıklamasında bu durumun ordunun kötü bir itibar kazanmasına yol açıp, halk için "korku ve endişe kaynağı" haline geldiğini vurgulayarak, "Ordunun asıl amacı vatanı korumak ve halkı gururla savunmaktır. Orduyu bu amacına döndürmek için çalışacağımıza söz veriyoruz. Yeni dönemde halkın orduya yeniden güvenmesini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri olacak." ifadelerine yer verdi.

  • Murhef Ebu Kasra
  • suriye
  • geçici hükümet

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