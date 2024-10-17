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Dünya

Suriye topraklarında İranlı gruplar ile ABD güçleri arasında gerilim yükseldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 22:22 - Güncelleme:
Suriye topraklarında İranlı gruplar ile ABD güçleri arasında gerilim yükseldi
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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Sebaa köyünde konuşlu İran destekli gruplar, yerel saatle 20.00 civarında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

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ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken roketlerden birinin üssün içine düştüğü kaydedildi. Üste zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

TOP ATIŞI YAPILDI

Üste konuşlu ABD güçleri de bu saldırıya karşılık, İran destekli grupların varlık gösterdiği Havicet Sakır, Cefra ve Murat köylerine top atışı gerçekleştirdi.

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Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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