Suriye topraklarında İranlı gruplar ile ABD güçleri arasında gerilim yükseldi

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Sebaa köyünde konuşlu İran destekli gruplar, yerel saatle 20.00 civarında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

"İsrail Lazkiye'ye saldırdı" iddiası ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken roketlerden birinin üssün içine düştüğü kaydedildi. Üste zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

Üste konuşlu ABD güçleri de bu saldırıya karşılık, İran destekli grupların varlık gösterdiği Havicet Sakır, Cefra ve Murat köylerine top atışı gerçekleştirdi.