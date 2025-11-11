Suriye Uluslararası Koalisyon ile siyasi işbirliği bildirisi imzaladı

Enformasyon Bakanı Mustafa, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin "samimi, açık ve geleceğe dönük" bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Mustafa, görüşmede ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon süreci, ABD yatırımlarının Suriye'ye çekilmesi ve Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik planların ele alındığını aktardı.

Mustafa, "Suriye, yakın zamanda DEAŞ'ı yenilgiye uğratmayı hedefleyen Uluslararası Koalisyon ile siyasi işbirliği bildirisi imzaladı. Bu bildiri, Suriye'nin terörle mücadelede ve bölgesel istikrarın desteklenmesinde bir ortak olarak rolünü vurguluyor. Anlaşma, şu aşamada tamamen siyasi nitelikte olup herhangi bir asker, unsur içermiyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa, ABD'nin Suriye Büyükelçiliğini, Washington'da resmi olarak yeniden açtığını duyurduğunu belirterek, "Böylece on yılı aşkın süre kapalı kalma dönemi sona erdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 10 Kasım 2025'te Washington'a yaptıkları ziyarette, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.