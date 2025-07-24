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Dünya

Suriye yönetimi: 'Bağımsız kimlik' çağrıları vatandaşlık ilkesine aykırı

Suriyeli bir hükümet yetkilisi, terör örgütü PKK/YPG'nin ulusal orduya tam entegre olmadan bir blok halinde katılma isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
Suriye yönetimi: 'Bağımsız kimlik' çağrıları vatandaşlık ilkesine aykırı
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Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyon görüşmeleri hakkında kanala değerlendirmelerde bulunan Suriye hükümet yetkilisi, "ulusal birlik" vurgusu yaptı.

Yetkili, "Bağımsız kimlik" çağrılarının vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu ve hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerin ayrılıkçı çağrılar olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Suriye devletinin, ulusal birliği zedeleyen ya da tehdide dayalı hiçbir söylemi kabul etmeyeceğini ifade eden yetkili, ulusal diyaloğun silah zoruyla ya da dış güçlere dayanarak değil, ülkenin birliğine tam bağlılık temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

KESİN BİR DİLLE REDDEDİLDİ

"Silah bırakmama" ve birleşik ulusal orduya "askeri blok" olarak katılma yönündeki söylemleri kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan yetkili, bu tür yaklaşımların ortak ordu kurma ruhuyla açıkça çeliştiğini vurguladı.

Yetkili, Suriye hükümetinin kalıcı siyasi çözümün tek yolunun, devletin çatısı altına dönüş ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğü çerçevesinde mümkün olabileceğini vurguladığına işaret ederek, "Bu da ancak ön koşulsuz, silah tehdidinden uzak ve samimi bir ulusal diyalogla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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