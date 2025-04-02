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Dünya

Suriye yönetimi bölgede güçleniyor: PKK/YPG Halep'ten çekiliyor!

Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında varılan anlaşma kapsamında, örgütün Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
Suriye yönetimi bölgede güçleniyor: PKK/YPG Halep'ten çekiliyor!
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Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşmada, örgütün, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi ve buradaki sözde "iç güvenlik güçlerinin" tek bir yapı altında birleştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi. Terör örgütü PKK/YPG ile yapılan görüşmeye hükümet adına katılan Yarbay Muhammed Abdülgani, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki duruma ilişkin varılan anlaşma hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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