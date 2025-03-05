Suriye yönetiminden Esed rejimi kararı! Tamamen imha edecekler

Lahey'deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı'ndan (KSYT) yapılan açıklamaya göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, KSYT Yürütme Konseyi'nin 108. oturumunda konuştu.

Şeybani, "Yeni Suriye hükümeti, yeni Suriye'nin geleceğini şeffaflık, adalet ve uluslararası toplumla işbirliği temelinde yeniden inşa etmeye kararlıdır." dedi.

Toplantıda hükümet olarak taahhütlerini açıklayan Şeybani, "Esed rejimi altında geliştirilen kimyasal silah programının kalıntılarını imha etmek, bu acı verici mirasa son vermek, mağdurlara adalet getirmek ve uluslararası hukuka uyumun sağlam olmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Şeybani, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduklarını ve bunu başarmak için KSYT ile birlikte uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

KSYT Genel Direktörü Büyükelçi Fernando Arias ise Şeybani'nin Suriye'deki tüm kimyasal silahların ortadan kaldırılması için KSYT ile işbirliği yapma konusundaki güçlü kararlılığını gösterdiğini söyledi.

HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Lahey'deki temasları kapsamında Şeybani, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Kerim Han ile bir araya geldi.

Veldkamp, X hesabından yaptığı paylaşımda, Şeybani ile istikrarlı ve müreffeh bir Suriye'nin inşası yolundaki birçok zorluğu ele aldıklarını belirtti.

Hollandalı Bakan, siyasi geçiş sürecinde toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Hollanda'nın AB yaptırımlarının hafifletilmesi, hesap verebilirlik çabaları ve insani yardım ile gösterdiği üzere Suriye halkının ortağı olmaya devam ettiğini belirten Veldkamp, "Yakında Şam'ı ziyaret etmeyi ve görüşmelerimizi sürdürmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

UCM, X hesabından yaptığı açıklamada, Şeybani'nin Lahey ziyareti kapsamında Başsavcı Kerim Han ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, görüşmenin Başsavcının ocak ayında Şam'a yaptığı ziyaretin devamı niteliğinde olduğu ve Suriye'de işlenen suçlar konusunda hesap verebilirlik için ortaklıkların ele alındığı belirtildi.