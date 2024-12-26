İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2861
  • EURO
    36,7209
  • ALTIN
    2978.65
  • BIST100
    9916.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye yönetiminden meraklandıran açıklama: Dünya tanıklık edecek
Dünya

Suriye yönetiminden meraklandıran açıklama: Dünya tanıklık edecek

Yeni Suriye yönetiminden, 'Önümüzdeki günlerde Arap ülkeleriyle büyük işbirliğine tanıklık edilecek.' açıklaması yapıldı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
Suriye yönetiminden meraklandıran açıklama: Dünya tanıklık edecek
ABONE OL

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesi ile bölge Arap ülkeleri arasında büyük işbirliğinin olacağını bildirdi.

Şeybani, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Katar ve Libya hükümetindeki bakanlarla da görüştüğünü aktaran Şeybani, Suriye'nin bölgedeki uzantısı ve Arap ülkeleriyle olan derin ilişkilerini fark ettiğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde Suriye ile muhitindeki Arap ülkeleri arasında tüm alanlarda büyük işbirliğine tanıklık edeceklerini ifade eden Şeybani, yeni Suriye'de halkın umut ve beklentilerini gerçekleştirmek için bölge ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceklerine işaret etti.

Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'nın Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme olanaklarının ele alındığı dile getirildi.

Devrik rejim unsurları pusu kurdu

Türkiye'den Suriye'ye destek teklifi

"PKK bölgeden çıkartılmalı"
  • Esad Hasan Şeybani
  • Suriye
  • arap ülkeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.