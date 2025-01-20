Suriye yönetiminden PKK'ya veto! Talebi kabul etmediler

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusunu işgal altında tutan ABD destekli terör örgütü PKK/YPG/SDG yapılanmasının, Suriye silahlı kuvvetleri içinde ayrı bir unsur olarak bulunmasını kabul etmediklerini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Reuters'e konuşan Kasra, PKK/YPG'nin silah bırakma meselesini sürekli erteleyerek zaman kazanmak istediğine işaret etti.

PKK/YPG terör örgütü lideri Mazlum Abdi'nin "Silah bırakmayacaklarını belirtmesi ve ülke içinde özerk bir silahlı yapı olarak kalma isteğini" reddettiklerini belirten Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, "Savunma Bakanlığı hiyerarşisinde yeri olmadığını ve kabul edilemez bulduklarını" kaydetti.

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