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Dünya

Suriye yönetiminden PKK'ya veto! Talebi kabul etmediler

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin 'paralel ordu' talebi yeni Suriye yönetimi tarafından kabul edilmedi. Teröristbaşı Mazlum Abdi'nin “ülke içinde özerk bir silahlı yapı olarak kalma' isteğinde bulunduğunu ifade eden Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, 'Bunu kabul edilmez bulduk.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2025 Pazartesi 08:07 - Güncelleme:
Suriye yönetiminden PKK'ya veto! Talebi kabul etmediler
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Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusunu işgal altında tutan ABD destekli terör örgütü PKK/YPG/SDG yapılanmasının, Suriye silahlı kuvvetleri içinde ayrı bir unsur olarak bulunmasını kabul etmediklerini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Reuters'e konuşan Kasra, PKK/YPG'nin silah bırakma meselesini sürekli erteleyerek zaman kazanmak istediğine işaret etti.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra

PKK/YPG terör örgütü lideri Mazlum Abdi'nin "Silah bırakmayacaklarını belirtmesi ve ülke içinde özerk bir silahlı yapı olarak kalma isteğini" reddettiklerini belirten Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, "Savunma Bakanlığı hiyerarşisinde yeri olmadığını ve kabul edilemez bulduklarını" kaydetti.

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