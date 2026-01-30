İSTANBUL 13°C / 7°C
  Suriye-YPG anlaşmasında Türkiye detayı! MİT eleyecek
Dünya

Suriye-YPG anlaşmasında Türkiye detayı! MİT eleyecek

Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasındaki mutabakata göre, hiçbir yabancı Suriye ordusuna alınmayacak, suç kaydı taramasını Türkiye yapacak. Mutabakat uyarınca, Kamışlı ve Haseke'de kontrol Suriye polisine bırakılacak. YPG'liler Suriye ordusuna bireysel olarak katılacak. Suça karışmamış YPG'lilerin güvenlik taramasında Türkiye devreye girecek. Türk güvenlik güçleri, orduya alınma sürecini yönetecek.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Suriye-YPG anlaşmasında Türkiye detayı! MİT eleyecek
Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmaya göre; Haseke ve Kamışlı'daki terör işgali sona ererken güvenlik birimleri sahaya inecek. Teröristlerin suç kaydı taramasını da Türk istihbaratı yapacak.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/PKK'nin ülkedeki uzantısı olan SDG işgalindeki Kamışlı ve Haseke gibi kritik bölgelerdeki ilerleyişi devam ediyor. Terör örgütünün her ateşkes ihlalinde köy ve kasabalardaki işgali sona erdirilerek ilerleme sağlanıyor. 10 Ocak'a kadar Suriye topraklarının neredeyse yarısını işgal eden SDG'nin varlığı mevcut şartlarda yüzde 4'e geriledi. Suriye ordusu ülkenin yüzde 94'üne hakim konumda.

ORDUYA GEÇİŞ HAKKI

Haber 7'nin haberine göre yapılan son anlaşmaya göre terör örgütü, Kamışlı ve Haseke şehirlerindeki kontrolü Suriye polisine bırakacak. Terör unsurları, herhangi bir mukavemet göstermedikleri müddetçe imha edilmeyecek. Ateşkes anlaşmasının tam olarak yürürlüğe girmesi durumunda SDG'liler bireysel/ferdi olarak Suriye ordusuna alınacak. Suriye PKK'sı birlikler halinde, birer tümen oluşturacak şekilde orduya dahil olmayı talep etse de Şam yönetimi bu isteğe kapıları kapattı.

SUÇU OLANA CEZA

Askere alınacak YPG'li unsurların ise Irak, Türkiye veya herhangi bir farklı ülkenin vatandaşı olmamasına dikkat edilecek. Suriye dışından gelen teröristler orduya alınmayacak. Suriye uyruklu her bir YPG'li tek tek güvenlik taramasından geçirilecek. Suç kaydı olan teröristler cezasını çekecek.

İŞBİRLİĞİNE VARILMIŞTI

Habere göre, suça karışmamış Suriyeli YPG unsurları askere alınarak orduya entegre edilecek. Edinilen bilgilere göre, YPG'lilerin güvenlik taraması aşamasında devreye Türkiye girecek. Suriye ile Türkiye arasında imzalanan güvenlik işbirliği protokolü çerçevesinde Türk istihbaratı ve güvenlik güçleri, kimin orduya alınıp kimin alınmayacağını belirleyen filtreleme sürecini yönetecek.

ŞARA'DAN KÜRTLERE VATANDAŞLIK TALİMATI

Suriye'de Baas rejimi döneminde sistematik olarak uygulanan ayrımcı politikalar, on binlerce Kürt'ün vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmasına yol açmıştı. Yeni yönetim, bu durumu değiştirme yönünde adımlar atmaya başladı. 16 Ocak 2026'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imzaladığı kararnameyle, Suriyeli Kürtler, Suriye halkının 'temel ve asli bir parçası' olarak resmen kabul edildi. Kürtçenin okullarda seçmeli ders olarak öğretilmesi kararlaştırıldı. 28 Ocak'ta ise Suriye İçişleri Bakanlığı, kararnameyi uygulamaya geçirme talimatı verdi. Yazıda, "Suriye'de ikamet eden Kürt kökenli vatandaşlara, kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilecektir" denildi.

ÇOCUKLARLA KARA PROPAGANDA

Suriye ordusu terör unsurlarını bir bir temizlerken, YPG/PKK'lı teröristler algı çalışmalarını sürdürüyor. Ayn-el Arap sokaklarında elinde uzun namlulu silahla dolaşan ve yanına iki çocuk alan terörist kameralara poz verdi. Terör örgütü hesaplarından paylaşılan görüntüler, kadınların masum çocukları koruması şeklinde servis edildi. Kadının ayaklarında bot olduğu, çocuklara ise terlik giydirildiği ve çocukların su birikintisinden geçirilmesi dikkat çekti.

