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Dünya

Suriye'de 1 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tartus bölgesinde bir Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:51
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nden çıkan Rus askeri devriyesinin kara yolunda bir minibüsle çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle askeri aracın ve minibüsün yoldan çıkarak bir binaya çarptığı ifade edildi. Kaza sonucu minibüsteki 2 sivil ile askeri araçtaki 1 Rus askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerin sözleşmeli statüsünde görev yaptığı kaydedildi. Olayın bir saldırı değil kaza olduğunu belirten bakanlık, karşı yönden gelen sivil araçta oluşan arıza nedeniyle çarpışmanın gerçekleştiğini belirtti.

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