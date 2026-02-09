Suriye Savunma Bakanlığı ile terör örgütü YPG/SDG arasında 24 Ocak'ta varılan 15 günlük ateşkes anlaşmasının süresi dün gece saat 23.00'te doldu.

Ateşkes sürecinde Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri Ayn el- Arap, Haseke ve Kamışlı'da konuşlandı. Ancak terör örgütünün silahlı unsurlarının entegrasyonu tam olarak sağlanmadı.

Suriye Ordusu kaynakları kritik bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından önümüzdeki günlerde terör örgütü unsurlarının ilk olarak Halep'te silahlarını Suriye İç Güvenlik Komutanlığı'na teslim edip entegrasyonun ilk aşamasının başlamasının planlandığını bildirdi.

Ateşkesin sona ermesine rağmen terör örgütü tarafından herhangi bir ihlal olmadığı sürece Suriye ordusunun da bir operasyon yapmayacağı öğrenildi.