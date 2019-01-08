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Suriye'de 2018'de 587 "yaşam merkezi" bombalandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen yıl 587 'yaşam merkezi'nin ülkedeki çatışan taraflarca hedef alındığını açıkladı.

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SNHR, eğitim, cami, sağlık kurumları gibi yaşam merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin 2018 yılı raporunu yayımladı.

Raporda, geçen yıl 292'si Beşşar Esed rejimince olmak üzere 587 merkezin hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Rusya'nın 131, ABD öncülüğündeki koalisyonun 21, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların 12, terör örgütü YPG/PKK'nın 10, terör örgütü DEAŞ'ın 6, kimliği belirsiz tarafların ise 115 yaşam merkezini bombaladığı ifade edildi.

Buna göre ocakta 136, şubatta 157, martta 56, nisanda 46, mayısta 21, haziranda 38, temmuzda 21, ağustosta 15, eylülde 31, ekimde 17, kasımda 18, aralıkta ise 31 merkezin bombalandığı bildirildi.

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