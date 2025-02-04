Suriye'de 2024 Aralık sonundan bu yana devam eden terör saldırılarında siviller hedef alınıyor

Münbiç, Suriye Milli Ordusunun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmış olsa da ilçe, terör saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor.

Terör saldırılarında aralarında ağırlıklı olarak kadın ve çocukların bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Saldırılarda anaokulu ve dükkanlar gibi sivil bölgeler hedef alındı.

Münbiç'in 9 Aralık 2024'te terör örgütünden temizlenmesinin ardından 24 Aralık 2024'te ilçeye PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlçe merkezindeki saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sonrasında, 27 Aralık 2024'te Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

PKK/YPG'li teröristlerin, 31 Aralık 2024'te Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu 1 kadın ve 1 çocuk yaşamını yitirdi. Ayrıca baraj çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

Daha sonra, ilçeye bağlı Arş köyündeki yerleşim yerine 21 Ocak'ta düzenlenen roket saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, roket saldırısı Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresinde konuşlu terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldı.

Bu saldırıdan 2 gün sonra 23 Ocak'ta ilçenin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

- SON 2 GÜNDE DÜZENLENEN SALDIRILARDA 20 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

SMO kontrolündeki Münbiç'teki Rabıta Mahallesi'nde 1 Şubat'ta bir anaokulunun yakınlarında araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Sivillerin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıyı üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri ise eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.

Münbiç'e yönelik saldırılardan dün düzenlenen yedincisinde, bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 17 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı. Hayatını kaybeden sivillerin çoğu, çocuklar ve tarım işçisi kadınlardı.

Saldırının düzenlendiği bölgenin sakinlerinden Halid Denkez, "Sürekli siviller hayatını kaybediyor. Sivil halk sıkıntı yaşıyor. Sürekli bombalı araç gönderiyorlar. Onların Allah'tan korkuları yok." ifadelerini kullandı.

Rabıta Mahallesi sakinlerinden Muhammed Assaf, 1 Şubat'ta anaokulu ve dükkanların yer aldığı bölgenin hedef alındığı saldırıya ilişkin AA muhabirine konuştu.

Assaf, anaokulu duvarlarına çizilmiş resimleri göstererek "Okul duvarlarındaki bu çizim maalesef herkesi üzüntüye boğan bir resim haline geldi. Bu resim çocukların gülmesi için çizilmişti. Şimdi acının resmine dönüştü." dedi.

Münbiç halkının bölgeyi terk etmeye çalıştığını söyleyen Assaf, "Artık hiçbir güvenli alanımız yok, insanlar nereye güvenle gidecek? Eşyalarını alıp gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Assaf, saldırıların bölgede yol açtığı yıkıma işaret ederek bu mahallede kendisine ve eşine ait dükkanları olduğunu, patlamanın meydana geldiği anda dükkanda kadın müşterilerin bulunduğunu anlattı.

"Teröristlerin araba patlattığı bu yer, ekmeğini kazanmak için çalışanların iş yerinin enkazıdır." diyen Assaf, bölgenin güvenliğinden şüphe duyduklarını söyledi.

Assaf, "Bakın burada, çocuklar için bir anaokulu var. Anaokulu bile hedef alınıyor. Burada ne kadar büyük bir yıkım olduğunu görün. Neden? Biz unutulmuş, göz ardı edilmiş insanlar mıyız?" ifadelerini kullandı.

Bölgenin sık sık terör saldırılarının hedefi olduğunu belirten Assaf, dün de ilçede bomba patlatıldığını vurgulayarak "Bu küçük mahallede patlamalar oluyor. Biz bu patlamalara karşı duyarsız kalamayız. Allah, tüm insanların yardımcısı olsun." dedi.

Assaf, Münbiç halkının sesinin duyulması gerektiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.