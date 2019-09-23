Suriye’de 5 yılda 3 bin sivil katledildi
ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye’ye yönelik askeri müdahalesi 5’inci yılını doldurdu. Bu süre zarfındaki saldırılarda 3 bin 37 sivil hayatını kaybetti.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye’ye müdahalesinin 5’inci yılına ilişkin rapor yayımladı.Raporda, 23 Eylül 2014’ten bu yana düzenlenen saldırılarda 924’ü çocuk ve 656’sı kadın 3 bin 37 sivil hayatını kaybettiği açıklandı. SNHR’nin raporunda Koalisyon’un Suriye’ye askeri müdahalesi sonucu ilk yıl 249, ikinci yıl 398, üçüncü yıl bin 753, dördüncü yıl 432 ve beşinci yılda ise 205 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine ver verildi.
Terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren Uluslararası Koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu en çok sivil kayıplarının yaşandığı şehir bin 133 kişiyle Rakka oldu. Halep’te 782, Deyrizor’da 626, Haseke’de 218, İdlib’de 140, Humus’ta 133, Dera’da ise 5 sivil hayatını kaybetti.
172 KATLİAM YAPILDI
Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların ‘katliam’ olarak nitelendirildiği raporda, Uluslararası Koalisyon güçlerinin 5 yılda en az 172 kez katliam yaptığı ortaya konuldu.
Bombardımanlarda aralarında okul ve pazar yerlerinin olduğu ‘sivil yaşam’ merkezleri en az 181 kez hedef alındı. Saldırılar sonucu Rakka, Deyrizor ve Haseke’de 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Sınıra sığınanların sayısı 1 milyonu aştı
Suriye'de rejim ve Rusya’nın saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara göç edenlerin sayısı son bir yılda 1 milyon 100 bine ulaştı. Yeni saldırılar olması halinde bu sayının bir buçuk milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Saldırıların hedefindeki İdlib ve kırsalından evlerini ve işyerlerini terk edenler Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde kurulan kamplarda, zeytin ağaçlarının altında ve çadırlarda yaşıyor.
Suriye Anayasa Komitesi Cenevre’de toplanacak
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda Cenevre’de toplanacağını açıkladı. Guterres, BM Genel Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre’de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesi’nin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Suriye Anayasa Komitesi kurulmasının, uzun zamandır devam eden bir barış sürecinde atılması beklenen bir adım olduğunu belirten Antonio Guterres, Bu, Birleşmiş milletler tarafından Cenevre’de sağlanacak” dedi. Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran’a teşekkür etti. BM, komiteyi Suriye’de 8 yıldır devam eden savaşı son erdirecek ikinci adım olarak görüyor.
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