Suriye’de 5 yılda 3 bin sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye’ye müdahalesinin 5’inci yılına ilişkin rapor yayımladı.Raporda, 23 Eylül 2014’ten bu yana düzenlenen saldırılarda 924’ü çocuk ve 656’sı kadın 3 bin 37 sivil hayatını kaybettiği açıklandı. SNHR’nin raporunda Koalisyon’un Suriye’ye askeri müdahalesi sonucu ilk yıl 249, ikinci yıl 398, üçüncü yıl bin 753, dördüncü yıl 432 ve beşinci yılda ise 205 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine ver verildi.

Terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren Uluslararası Koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu en çok sivil kayıplarının yaşandığı şehir bin 133 kişiyle Rakka oldu. Halep’te 782, Deyrizor’da 626, Haseke’de 218, İdlib’de 140, Humus’ta 133, Dera’da ise 5 sivil hayatını kaybetti.

172 KATLİAM YAPILDI

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların ‘katliam’ olarak nitelendirildiği raporda, Uluslararası Koalisyon güçlerinin 5 yılda en az 172 kez katliam yaptığı ortaya konuldu.

Bombardımanlarda aralarında okul ve pazar yerlerinin olduğu ‘sivil yaşam’ merkezleri en az 181 kez hedef alındı. Saldırılar sonucu Rakka, Deyrizor ve Haseke’de 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.