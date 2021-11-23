Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı

AA 23 Kasım 2021 Salı 17:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:14

Esed rejiminin ajansı SANA, Haseke'nin Yarubibye bölgesinde bulunan Harab ec- Cir askeri havalimanındaki ABD noktasının 5 roketle hedef alındığını iddia etti.

Söz konusu saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, olayın ardından ABD güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin bölgede yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne de 20 Ekim'de drone ile saldırı düzenlenmişti.

- ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus çölündeki El Tanıf üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.