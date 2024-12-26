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Dünya

Suriye'de Alevi toplumu temsilcilerinden provokasyon uyarısı

Suriye'nin Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülkede dün bazı kentlerde düzenlenen protestolara ilişkin, mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini ve herkesin bundan uzak durması gerektiğini bildirdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Suriye'de Alevi toplumu temsilcilerinden provokasyon uyarısı
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Humus kentindeki Alevi toplumunun sivil toplum kuruluşlarından söz konusu protestolara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" vurgulanarak, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması" uyarısında bulunuldu.

Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapılan açıklamada, yeni yönetime mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarmasının yanı sıra silah teslimlerinin hızlandırılması ve bu silahların sadece yetkili makamlarda bulunması talep edildi.

- NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus kentlerinde dün bazı gruplar meydanlarda toplanarak mezhepsel sloganlar atmış, grupların başını çeken bazı kişilerin çatışmaya hazırlandıkları şeklindeki konuşmaları sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Suriye Geçici Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Lazkiye Valiliğinden yapılan açıklamalarda, protesto eylemlerine gerekçe gösterilen ve Halep'te bir Alevi din adamına ait türbeye zarar verildiğine ilişkin görüntülerin yaklaşık 1 ay öncesinde kentte çatışmaların yaşandığı anlara ait olduğu, dini mekanların özenle korunduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Tartus ve Lazkiye'de devrik rejimin savaş suçlularına yönelik hafta başında artan arama tarama faaliyetlerinde silahlı grupların ateş açması ve pusu kurması sonucu 10 güvenlik gücü mensubunun öldüğünü duyurmuş ve bölgeye takviye güçler gönderildiğini bildirmişti.

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