Suriye'de askeri varlığını azaltan ABD, 2 ana üs ve 4 konuşlanma noktasında varlığını sürdürüyor

ABD ordusunun Suriye'nin güneyindeki stratejik Tenef Üssü'nü boşaltarak Şam yönetimine devretmesinin ardından, Washington'ın ülkedeki askeri varlığı ve çekilme süreci yeniden gündeme geldi.

ABD, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014'te dahil oldu.

ABD ordusu, DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe göstererek terör örgütü YPG'yi kara gücü olarak konumlandırdı. Terör örgütüne silah desteğinin yanı sıra havadan da destek sağlayan ABD güçleri, YPG'nin işgal ettiği bölgelerde üs ve askeri noktalar kurarak sahada varlık gösterdi.

2015'ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız veren ABD, Trump yönetimin gelmesiyle, 2019 yılından itibaren Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya başladı.

Beşşar Esed rejimin devrilmesinin ardından askeri varlığını azaltma faaliyetlerine hız veren ABD, 2025 yılı içerisinde ise ana üslerin bulunduğu Deyrizor, Rakka ve Haseke ilindeki konuşlanma noktalarının çoğunu kapatarak askerlerini Irak'a çekti.

ABD ordusunun kapattığı noktalar arasında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerindeki Tel Barak, Koniko, Ömer, Rüveyşid, El Sur, Tenek, Habur barajı, Sabah Hayır, Robarya Tel Ades, Kahtaniyye, Himo, Tel Barak, Life Stone ve Abdülaziz konuşlanma noktaları yer alıyor.

ABD son olarak yaklaşık 10 yıl boyunca konuşlandığı, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü de boşalttı. Suriye ordusu ABD ordusunun boşalttığı üssü teslim aldı.

- ABD HALİ HAZIRDA 2 ANA ÜS VE 4 NOKTADA DAHA VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

ABD ordusu, Haseke ilindeki Şeddadi ve Kasrek bölgelerindeki 2 ana üs ile Siyah hapishanesi, Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da varlığını sürdürüyor.

Suriye'deki gelişmelere paralel olarak ABD, bu noktalarda da askeri varlığını azaltmaya devam ediyor.

ABD ordusu, ülkedeki ana üssü konumundaki Şeddadi üssünden de son günlerde konvoylarla ve kargo uçaklarıyla asker ve askeri teçhizatlarını Irak'a çekiyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamalarda ordunun DEAŞ'la mücadele görevinin yüzde 99'unu tamamladığını, Suriye'deki 8 üssü 3'e düşürdüklerini ve son kertede bunu 1'e düşüneceklerini belirtmişti.