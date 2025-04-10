İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9134
  • EURO
    42,3412
  • ALTIN
    3829.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de çatışmasızlık mekanizması! Türk heyetiyle görüşen İsrail'den açıklama
Dünya

Suriye'de çatışmasızlık mekanizması! Türk heyetiyle görüşen İsrail'den açıklama

İsrail, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi liderliğindeki diplomatik ve güvenlik heyetinin Azerbaycan'da Türk heyetiyle görüştüğünü açıkladı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Suriye'de çatışmasızlık mekanizması! Türk heyetiyle görüşen İsrail'den açıklama
ABONE OL

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun direktifleri doğrultusunda Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi liderliğindeki, Savunma Bakanlığı ve güvenlik teşkilatından üst düzey temsilcilerin yer aldığı, savunma ve diplomatik heyeti Türk delegasyonuyla görüştü.

İsrail'in bu önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmelerde, "iki tarafın da bölgeye ilişkin çıkarlarının ele alındığı ve bölgesel istikrar için diyaloğun devam etmesinin kararlaştırıldığı" aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bunu bir an önce sonlandırması gerektiğini" vurgulayarak Türkiye-İsrail arasında "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşmenin yapıldığını" duyurmuştu.

Türkiye ve İsrail'den Suriye'de çatışmasızlık mekanizması: Azerbaycan'da ilk görüşme yapıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.