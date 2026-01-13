İSTANBUL 5°C / 3°C
Dünya

Suriye'de DEAŞ'a operasyon! Terör hücresi çökertildi

Suriye'de ABD ordusuna yönelik düzenlenen saldırının ardından başkent Şam kırsalında terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiği duyuruldu.

13 Ocak 2026 Salı 16:04
Suriye'de DEAŞ'a operasyon! Terör hücresi çökertildi
Suriye haber ajansı SANA, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Şam kırsalındaki Vadi Berdi'de yer alan Cedide eş-Şeybani beldesinde DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiği kaydedilen açıklamada, başka detay verilmedi.

DEAŞ MİLİTANLARI ABD ASKERLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Bin Ebi Talip Camisi'nde 26 Aralık 2025'te cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye'nin Humus ilinde terör saldırısını gerçekleştiren 2 DEAŞ mensubu 12 Ocak'ta yakalanmıştı.

