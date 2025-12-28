Suriye'de devrik rejim artıklarından provokasyon... Protesto çatışmaya döndü

Lazkiye Valiliği Medya Ofisi Sorumlusu Nureddin Brimo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestocuların arasına sızan devrik rejim unsurlarının kamu mallarına büyük zarar verdiğini, çıkan çatışmalarda biri güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını belirtti.



Brimo, öğle saatlerinde başlayan protestoların durulduğunu ve şu anda durumun sakin olduğunu söyledi.



Başta Ezheri Kavşağı olmak üzere kentin ana noktalarında güvenlik güçlerinin yoğun şekilde konuşlandığını aktaran Brimo, herhangi bir ihlalin önüne geçmek için önlemlerin sürdüğünü ifade etti.



Ezheri Kavşağı'ndaki protestolarda, göstericilerin arasına sızan devrik rejim unsurlarının kamu mallarına ve güvenlik güçlerine taş ve kesici aletle, çevredeki binalardan da ateşli silah ve el bombalarıyla saldırdığını kaydeden Brimo, bu provokatif eylemlerin olayların şiddetini artırdığını dile getirdi.



Olaylarda, ilk belirlemelere göre biri güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 60 yaralı olduğunu aktaran Brimo, yaralıların Lazkiye ili ve Ceble ilçesindeki hastanelere kaldırıldığı bilgisini verdi.



Ayrıca Brimo, Ceble ilçesinde de benzer bir gösteri düzenlendiğini, burada da taşlı saldırılar sonucu bazı kişilerin yaralandığını aktardı.



Devrik Baas rejimine yakınlığıyla da bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal, Humus'ta terör örgütü DEAŞ'ın Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği saldırı sonrası, "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.



Gazal'ın çağrısı üzerine bugün Lazkiye ilinin Ziraat Kavşağı ve Ezheri Kavşağı, Ceble ilçesinin Amara Kavşağı ve Hastane Mahallesi Kavşağı, Kardaha ilçesinin Merice Kavşağı, Banyas ilçesinin El-Kusur Kavşağı, Tartus ilçesinin Saadi Kavşağı ve Humus ilinin Misyaf ilçesi, Vadi ez-Zeheb, İmam Ali bin Ebu Talib Camii Meydanı, Zehra Mahallesi ve Hama ilinin Vadi Uyun bölgelerinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

