İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8644
  • EURO
    52,9614
  • ALTIN
    6948.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de devrik rejim kalıntılarına operasyon... Savaş suçluları yakalandı
Suriye'de devrik rejim kalıntılarına operasyon... Savaş suçluları yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlenen eş zamanlı iki güvenlik operasyonuyla devrik Esed rejimi döneminde savaş suçu işleyen üç üst düzey askeri ismi tutukladı. Yakalananlar arasında barışçıl gösterileri kanla bastıran ve Palmira Antik Kenti'nin yıkımında aktif rol alan komutanlar yer alıyor.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 23:15
ABONE OL

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimine ait savaş suçlularına yönelik hesap sorma süreci hız kazandı. Lazkiye ilinde bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı iki operasyonla, rejim döneminde ağır suçlar işlediği belirlenen üç üst düzey askeri yetkili yakalandı. Operasyon, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimler tarafından yürütüldü.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN LAZKİYE'DE SAVAŞ SUÇU OPERASYONU

İçişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, devrik rejim döneminde savaş suçu işleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı özel birimlerin bu sabah Lazkiye ilinin Ceble ilçesinin Babda köyünde eş zamanlı iki güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda Lazkiye Valiliği Devlet Güvenlik biriminin saha operasyonları eski komutanı, ildeki barışçıl gösterileri kanla bastıran Tuğgeneral Amer Yusuf Süleyman el Hasan, 18. Zırhlı Tümen'de bir taburun komutanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman Şahin ve Albay Nizar Şahin tutuklandı."

Tuğgeneral Süleyman Şahin'in 2012 ve 2013 yıllarında Humus'un El Kusayr bölgesindeki katliamlarda ve Palmira Antik Kenti'nin yıkımında aktif rol aldığı belirtiliyor.

  • Suriye savaş suçluları
  • Lazkiye operasyonu
  • Esed rejimi
  • Palmira katliamı
  • Suriye İçişleri Bakanlığı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.