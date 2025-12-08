İSTANBUL 10°C / 8°C
Dünya

Suriye'de devrimin yıl dönümü! Şara: Esed rejimi tarihteki karanlık bir sayfa

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümünde yaptığı konuşmada, Esed rejiminin Suriye tarihindeki karanlık bir sayfa olduğunu belirterek, eski rejimin korku ile halka baskı kurduğunu ve halkı yoksullaştırdığını söyledi.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Suriye'de devrimin yıl dönümü! Şara: Esed rejimi tarihteki karanlık bir sayfa
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümünde ulusa seslendi. Eş-Şara, Esed rejimine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenlere, yaralananlara ve ailelerine selamlarını ileterek, Esed rejimine karşı kazanılan zaferi kutladı.

Şam'ın Esed rejimi altında 50 yıldan fazla bir süre boyunca konumunu kaybettiğini, rejimin Şam'ın kimliğini ve medeniyetini silmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten eş-Şara, Şam'ın tarih boyunca medeniyetlerin beşiği ve inanç ile insani değerlerin kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı. Esed rejiminin Suriye tarihindeki karanlık bir sayfa olduğunu belirten eş-Şara, eski rejimin korku ile halka baskı kurduğunu ve halkı yoksullaştırdığını ifade ederek, bu durumun ülkenin çeşitli alanlarda gerilemesine yol açtığına dikkat çekti. Eş-Şara, Esed rejiminin çöküşünün ülkenin tarihinde köklü bir dönüşüm noktası oluşturduğunu, dünyanın Suriye'ye olan bakış açısının merhametten hayranlığa dönüştüğünü, bunun da halkının direnişi sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Suriye'nin dünya ülkeleri ile yeniden ilişkiler kurmaya başladığını belirten eş-Şara, hükümetin enerji, limanlar, havaalanları, iletişim ve gayrimenkul gibi hayati alanlarda dost ülkelerle stratejik ortaklıklar kurduğunu belirtti. Eş-Şara, yeni ekonomi politikalarının doğrudan vatandaşların yaşamına yansıdığını, gelir seviyesini yükselttiğini ve yaşam maliyetlerini azalttığını, daha istikrarlı ve adil bir ortam sağlandığını vurguladı.

Suriye ordusunun yeniden yapılanmasına de değinen eş-Şara, farklı askeri güçlerin profesyonel bir kuruluşa entegre edilmesinin güvenlik ve istikrarın pekişmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Hükümetinin hukuk ihlali yapanların hesap vermesini sağlamak için adalete bağlı kaldığını vurgulayan eş-Şara, bilgi edinme ve hesap vermenin devletin istikrarı ile vatandaş-hükümet güveninin inşası için temel olduğunu ifade etti. Kayıp olan kişilerin ve ailelerinin durumunun ulusal bir öncelik olduğunu belirten eş-Şara, devletin kayıp kişiler hakkındaki gerçeği bulma konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Eş-Şara, askeri mücadelenin sona ermesinin sadece vaatleri yerine getirme konusundaki yeni bir mücadelenin başlangıcı olduğunu aktardı.

