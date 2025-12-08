İSTANBUL 10°C / 7°C
  Suriye'de devrimin yıl dönümü... Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı
Dünya

Suriye'de devrimin yıl dönümü... Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde 'kardeşlik' mesajı verdi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 09:46
Suriye'de devrimin yıl dönümü... Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı
Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

"MEKKE-İ MÜKERREME'DEN ŞAM DİYARINA UZANAN SEVGİ VE KARDEŞLİK BAĞLARI"

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

"YENİ BİR TARİH YAZAN DEVRİMCİLERİ VE KAHRAMAN SAVAŞÇILARI"

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık'ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Şam'da Mezze Bulvarı'nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

  • Ahmed Şara
  • Emevi Camisi
  • devrik rejim
  • esed

