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Dünya

Suriye'de Dürziler silahlarını teslim ediyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Dürzilerin önde gelenleri ile hükümet yetkilileri arasında varılan anlaşma kapsamında silahlı gruplar, ağır silahlarını İçişleri Bakanlığına teslim etmeye başladı.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Suriye'de Dürziler silahlarını teslim ediyor
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Şam'da güvenlik güçleri ile Dürzi temsilciler arasında 1 Mayıs'ta varılan anlaşmada yer alan "silahların teslim edilmesi" maddesi uygulanmaya konuldu.

Bu kapsamda, başkent Şam'a bağlı Cermana Mahallesi'nde ağır silahların teslim süreci başladı.

Aynı uygulamanın Sahnaya ve Eşrefiyet Sahnaya mahallelerinde de sürdüğü bildirildi.

Doğu Guta Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ağır silahları kademeli şekilde teslim aldığını belirterek, "Cermana halkı, kanaat önderleri ve din adamları bu sürece aktif destek veriyor." dedi.

Seyyid, önümüzdeki günlerde hafif silahların da teslim edileceğini ve çok sayıda kişinin güvenlik kurumlarına katılmak üzere kayıt altına alındığını bildirdi.

Ayrıca Seyyid, gelecekte yalnızca İçişleri ve Savunma bakanlıklarının silah bulundurma yetkisine sahip olacağını vurgulayarak, yürütülen uygulamanın ülke genelinde örnek teşkil etmesi temennisinde bulunduklarını ifade etti.

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