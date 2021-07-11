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Dünya

Suriye'de Esed rejimi, mazot ve ekmek fiyatlarına yüksek zam yaptı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolünde tuttuğu bölgelerde yoğun akaryakıt krizi yaşanırken, mazot fiyatı yüzde 277, ekmek fiyatı ise yüzde 100 artırıldı.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 14:35 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 14:35
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Akaryakıt krizine çare bulmayan Esed rejiminin içişleri bakanlığı, akşam saatlerinde mazot ve ekmek fiyatlarına zam yaptı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, mazotun litre fiyatı yüzde 277'lik artışla 500 Suriye lirasına yükseldi.

Rejim, ekmek fiyatına da yüzde 100 zam yaparak 8 lavaşlık bir poşet ekmeğin satış fiyatını 200 Suriye lirasına çıkardı.

Rejim, 7 Temmuz'da da 95 oktan benzinin litre fiyatını yüzde 20'lik zamla 3 bin Suriye lirasına çıkarmıştı.

Halihazırda Şam'daki karaborsada 1 Türk lirası, 377 Suriye lirasına denk geliyor.

- ENERJİ KAYNAKLARININ BÜYÜK KISMI YPG/PKK İŞGALİNDE

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde petrol ve doğal gaz açısından ülkenin en zengin enerji kaynakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal ederken ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

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