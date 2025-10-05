İSTANBUL 23°C / 14°C
Dünya

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı seçim devam ediyor.

AA5 Ekim 2025 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı
Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

Şam'daki Ulusal Kütüphane'de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

Suriye'nin 11 ilinde saat 09.00'da başlayan seçimlerin 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

140 milletvekili, seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla toplam 210 milletvekili halk meclisinde görev alacak.

