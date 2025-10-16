İSTANBUL 19°C / 14°C
  Suriye'de Esed'e büyük darbe! Lazkiye'de kıskıvrak yakalandı
Dünya

Suriye'de Esed'e büyük darbe! Lazkiye'de kıskıvrak yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni Numeyr Esed'in, İç Güvenlik Güçlerinin, Lazkiye iline bağlı Kırdaha ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandığını açıkladı.

16 Ekim 2025 Perşembe 19:10
Suriye'de Esed'e büyük darbe! Lazkiye'de kıskıvrak yakalandı
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan paylaşımda, operasyona ilişkin Lazkiye Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Abdülaziz Ahmed'in açıklamalarına yer verildi.

Ahmed, İç Güvenlik Güçlerinin "titizlikle yürüttüğü" saha çalışmaları sonucu Kırdaha'da, devrik rejim lideri Esed'in amcasının oğlu Numeyr Esed ve ona bağlı suç örgütünün yerinin tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine iç güvenlik birimlerinin, terörle mücadele ekiplerinin desteğiyle operasyon başlattığını aktaran Ahmed, Numeyr Esed ve ona bağlı örgüt üyelerini yakaladıklarını bildirdi.

Ahmed, söz konusu grubun, Kırdaha kırsalındaki Dubayka köyünde benzin istasyonu yakınlarında, Suriyeli Rabia Hamişa'yı öldürüp bir çocuğu kaçırmaya çalıştıkları sırada yakalandığı bilgisini paylaştı.

SİLAHLI SALDIRIYA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İç Güvenlik Komutanı Ahmed, soruşturmalarda, Numeyr Esed'in devrik rejim içindeki aile bağlarını kullanarak organize terör ağları kurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Grubun sivillere karşı birçok ilde cinayet, kaçırma, şantaj ve silahlı soygun suçlarına karıştığı, ayrıca uyuşturucu imalathanelerini denetlediği, bu maddelerin üretimi, satışı ve komşu ülkelere kaçakçılığına karıştığının tespit edildiği, bunun yanı sıra geçen mart ayında Hiffe kırsalındaki Sılınfe kasabasında İç Güvenlik Güçleri ve Savunma Bakanlığına ait mevzilere düzenlenen silahlı saldırıya da karıştığı belirlendi."

Ahmed, soruşturmanın tamamlanması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için Numeyr Esed ve örgüt üyelerinin Terörle Mücadele Dairesine sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran'da, savaş suçlarına karıştığı ve ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin elebaşı olduğu bilinen, Numeyr Esed'in kardeşi Vesim Esed'in düzenlenen operasyonla yakalandığını açıklamıştı.

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

