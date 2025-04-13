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Dünya

Suriye'de geri dönüşler sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan siviller köylerine dönmeye başladı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Suriye'de geri dönüşler sürüyor
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Yerel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle başlatılan "Dönüş Kervanı" kampanyası kapsamında, uzun yıllar süren zorunlu göç, askeri operasyonlar ve yoğun saldırılar nedeniyle memleketlerinden uzakta kalan siviller, köylerine geri dönüyor.

Başta Atme kampları olmak üzere, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan göçmen aileler, 10 yılı aşkın süredir uzak kaldıkları Hama'nın kuzey kırsalına geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Siviller, bombardıman nedeniyle köyleri yıkılmış olsa da evlerinin enkazı üzerine çadır kurarak yaşamaya devam ediyor.

Hama kırsalındaki köyüne dönen Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl boyunca çadırlarda zorlu yaşam mücadelesi verdiklerini, geri dönüş sevinçlerinin tarif edilemez olduğunu söyledi.

Ancak sevinçlerinin buruk olduğunu dile getiren Kasım, "Geri döndüğümüz köyümüz harap halde. Oturulabilir evler yok, altyapı yok, okul yok, sağlık merkezleri yok." dedi.

Kasım, hükümet ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "Altyapının yeniden inşa edilmesi ve oturulabilir durumda olan binaların onarılması için harekete geçilmeli. Köyümüz yüzde 90 oranında yıkılmış durumda." diye konuştu.

Kasım el-Kasım, halkın yeniden hayata tutunabilmesi için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Köyüne dönen Abdullah Süleyman ise "10 yıl boyunca kamplarda kaldık. Gurbetin zorluklarından yorulduk. Vatanımıza döndük, çünkü kendi toprağımızda bir çadır kurmak daha iyi." ifadesini kullandı.

Süleyman, geri dönüş sürecindeki duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Evim tamamen yıkılmış durumda ama bu sadece benim değil, herkesin yaşadığı bir durum. Şehrin neredeyse tamamı harabe olmuş. Ben de ülkeme, kendi evimi ve şehrimi yeniden inşa etmek için döndüm."

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