30 Aralık 2025 Salı
  • Suriye'de gerilim tırmanıyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Suriye'de gerilim tırmanıyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Lazkiye kentinde Pazar gününden bu yana devam eden ve 4 kişinin öldüğü hükümet aleyhinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

30 Aralık 2025 Salı 16:06
Suriye'de gerilim tırmanıyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABONE OL

Suriye'nin Lazkiye kentinde Pazar günü başlayan hükümet aleyhinde protesto gösterileri devam ediyor. Suriye güvenlik güçleri, şu ana kadar 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 4 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suriye resmi haber ajans SANA'nın bildirdiğine göre, sokağa çıkma yasağı Salı günü saat 17.00'den Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek.

PROTESTOLARIN GAZAL GAZAL'IN ÇAĞRISIYLA DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde Pazar günü şiddet olaylarının yaşandığı protestolar düzenlenmişti. Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, şiddetli protestoların yurt dışında yaşayan Suriyeli Alevi din adamı Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlendiğini bildirmişti. El-Ahmed, gösterilerde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimi destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını belirterek, "Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Lazkiye kentinde yaşanan gerginlikler sonucunda, 1'i güvenlik görevlisi 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin de yaralandığı belirtildi.

