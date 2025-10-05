Suriye'de Halk Meclisi seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevar Necme, oy verme işlemlerinin tüm illerde sona erdiğini belirtti.

Necme, "Oy sayım süreci halen devam ediyor ve sonuçlar Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklanacak." dedi.

HALK MECLİSİ SEÇİMLERİ

Suriye'de Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgede düzenlenen Halk Meclisi seçimlerinde 1574 milletvekili adayı yarıştı.

Ülkede iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçmen heyeti aracılığıyla yapılıyor.