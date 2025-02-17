Suriye'de Hazırlık Komitesinin ilk oturumu yapıldı

Suriye Ulusal Diyalog Komitesi üyesi Mahir Alluş, Suriye haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Humus'ta yapılan ilk oturumda, Suriye tarihinin kritik bir döneminde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini kaydetti.

Alluş, diyalog sürecinin vatandaşların görüş ve önerilerini almayı ve bunları konferans sırasında çalışma gruplarına dönüştürerek toplumun farklı kesimleri arasında etkileşim sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Suriyelilerin 75 yıldır diyalog kurmadığını ve siyasi karar alma süreçlerinde aktif katılım göstermediğini belirten Alluş, bu durumun değişmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Alluş, Suriyelilerin gelecekleriyle ilgili endişelerine atıfta bulunarak geçmişteki acıların aşılmasını ve Suriye'nin sağlam temeller üzerinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının, her vatandaşın gurur duyduğu, adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerine dayalı güçlü bir devlet inşa etmek olduğunu vurgulayan Alluş, konferanstaki temsilin, nüfus veya bileşen büyüklüğüne bağlı kalmaksızın tüm kesimleri kapsayacağını, ulusal katılımın sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Alluş, konferansta gelecekteki anayasanın temelleri, Suriye devletinin sorunlarına çözüm önerileri, geçiş dönemi adaleti, anayasal yapı, kamu kurumlarının reformu, özgürlükler, sivil toplumun rolü ve ekonomik ilkeler gibi konuların ele alınacağını aktardı.

Komitenin rolünün düzenleyici olduğuna işaret eden Alluş, tüm görüşleri dinleyerek herhangi bir ön yargıdan uzak duracaklarını ifade etti.

Alluş, diyalog sürecinin tüm Suriyelilere açık bir platform sunması ve her vatandaşın ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

- SURİYE ULUSAL DİYALOG KOMİTESİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ulusal Diyalog Konferansı ile ilgili 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, bu konferansın toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı sunacağını ve Suriye meselesinin ele alınacağını belirtmiş, geçiş döneminde alınacak önemli kararların oylamasının konferansa katılanlara bırakılacağını kaydetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 2'si kadın 7 kişiden oluşan hazırlık komitesinde Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi'nin yer aldığını duyurmuştu.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA, LAZKİYE VE TARTUS'U ZİYARET ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus illerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, ülke içindeki ziyaretlerine dün İdlib ve Halep'ten başladıktan sonra bugün sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye'de devam etti.

Şara, Lazkiye'deki Şeyh Dahir ve Tartus'taki Valilik meydanlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Daha sonra Şara, Lazkiye Valisi ve siyasi işler sorumlusunun yanı sıra bölgenin ileri gelenleriyle toplantı düzenledi.

Mezhepler ve etnik gruplar arasındaki toplumsal barışı güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şara, yoksullara yardım edilmesi, maaş düzenlemelerinin yapılması ve iç yatırımın canlandırılıp teşvik edilmesi yönündeki planlarını açıkladı.

Şara, ülke içindeki istikrarı bozmaya çalışan devrik Esed rejimine bağlı gruplarla mücadeleye devam edileceğini söyledi.