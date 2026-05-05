  • Suriye'de Hizbullah operasyonu! Terör hücresi çökertildi
Suriye'de, Hizbullah ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir terör hücresinin, İçişleri Bakanlığı ekiplerinin birçok ilde eş zamanlı olarak düzenlediği güvenlik operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 22:45
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin istikrarını hedef almayı planladığı savunulan ve Hizbullah bağlantılı olduğu söylenen bir hücreye yönelik içişleri güçleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Haberde, "Yürütülen operasyon kapsamında hücrenin tüm üyeleri yakalandı. Zanlıların üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yakalananlar arasında, suikast dosyasının doğrudan sorumlusu olan ve sahada planları hazırlayıp hedefleri belirlemekle görevli üst düzey bir isim de bulunduğu ifade edildi.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Suriye İçişleri Bakanlığının, kendilerine bağlı bir hücrenin Suriye topraklarında güvenlik eylemleri planladığı yönündeki iddialarının "asılsız" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Suriye'de herhangi bir varlığının ya da faaliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.

