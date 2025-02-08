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Dünya

Suriye'de hizmete açıldı! 4 bölgede daha inşa edilecek

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma, 'Binalarımızın aynılarını diğer Türkmen bölgelerinde, Rakka'da, Haseke'de, Halep'te ve Lazkiye'de inşa edeceğiz.' dedi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 15:39 - Güncelleme:
Suriye'de hizmete açıldı! 4 bölgede daha inşa edilecek
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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Çobanbey'deki Türkmen Meclisi binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Suriye'nin çeşitli illerinden gelen Türkmenler, aşiretler ve askeri komutanlar katıldı.

Bina, kurde kesilerek besmeleyle hizmete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma, açılış ve istişare toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, "Binamız, sadece Türkmenlere değil tüm Suriye halkına hizmet edecektir. Binalarımızın aynılarını diğer Türkmen bölgelerinde, Rakka'da, Haseke'de, Halep'te ve Lazkiye'de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk kimliğini ve kültürünü koruyan Suriyeli Türkmenler, Halep, Lazkiye, Hama, Humus ve Rakka bölgelerinde yaşıyor.

  • Suriye
  • Türkmen Meclisi
  • açılış

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