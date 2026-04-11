İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de hükümet ile terör örgütü arasında takas
Suriye'de hükümet ile terör örgütü arasında takas

Suriye'nin Haseke ilinde hükümet ile terör örgütü YPG arasında 491 kişilik takas gerçekleştirildi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
ABONE OL


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke ilinin Meylebiyye bölgesinde gerçekleştirilen tutuklu değişimine Cumhurbaşkanlığı Özel Delegesi Ziyad Ayiş de katıldı.

Suriye yönetimine bağlı güçlerin operasyonlar sırasında gözaltına aldığı 400 YPG mensubunun takas kapsamında salıverildiği, buna karşılık örgütün de elinde tuttuğu 91 kişiyi serbest bıraktığı belirtildi.

Takasın, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak 2026'da imzalanan anlaşma kapsamında ve taraflar arasında yürütülen temaslar sonucu gerçekleştirildiği kaydedildi.

  • suriye
  • haseke
  • terör örgütü
  • takas

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.