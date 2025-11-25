İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor: 10 yıl aranın ardından ilk!

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Humus ilinde yaklaşık 10 yıl aradan sonra faaliyete geçen fosfat yıkama ve kurutma tesisinde üretimin yeniden başladığını açıkladı.

25 Kasım 2025 Salı 17:35
Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor: 10 yıl aranın ardından ilk!
Enerji Bakanlığı'nın ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Beşir, Humus ilinde yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden açılışı yapılan fosfat yıkama ve kurutma tesisinin faaliyete geçtiğini duyurdu.

Tesisin yeniden faaliyete geçmesinin, fosfat sektöründeki üretim kapasitesini artırma ve ürün kalitesini yükseltme açısından stratejik bir adım olduğunu belirten Beşir, fosfatın, Suriye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Beşir, "Bu gelişme Suriye'nin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak. Proje çevre bölgelerde istihdamı artıracak ve ekonomik istikrarı destekleyecek." diye konuştu.

Beşir, tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yoğun çaba gösteren teknik ekip ve çalışanlara teşekkür etti.

Açılış törenine, Suriye Genel Jeoloji Kurumu Genel Müdürü Sirac el-Hariri, Fosfat Kurumu Genel Müdürü Usama Mahmud ve diğer yetkililer de katıldı.

